La Liga powstrzymała wyjazd Lewandowskiego, Barcelona wściekła. Oburzające kulisy

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach niemal nie schodzi z nagłówków hiszpańskiej prasy. Polak znalazł się centrum zainteresowania po tym, jak w mediach ogłoszono, że FC Barcelona nie przedłuży z nim umowy. Zbiegło się to w czasie z jego feralną kontuzją, przez którą nie wystąpi w El Clasico. Jakby tego było mało, we wtorek wieczorem La Liga ogłosiła, że nici z przenosin "Lewego i spółki" do USA. Kulisy odwołanej operacji z perspektywy Barcy są oburzające.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiGetty Images

Wtorkowy wieczór był burzliwym momentem w Hiszpanii, a konkretnie w Barcelonie i Villarrealu. La Liga wydała wówczas oficjalny komunikat, w którym odwołała projekt wywołujący powszechne oburzenie. Tym samym mecz pomiędzy "Żółtą Łodzią Podwodną" i Barcą nie zostanie rozegrany w Miami.

Mecz Villarreal - FC Barcelona nie w USA. FC Barcelona wściekła

Forsowany przez prezesa Javiera Tebasa projekt, na którym oba kluby miały się znacznie wzbogacić, a do tego postarać się o ekspansję rynku w Stanach Zjednoczonych wywoływał powszechne oburzenie, zarówno ze strony klubów La Liga, jak i wielu piłkarzy, co ciekawe, również "Dumy Katalonii".

Krytyka była na tyle przytłaczająca, że zdecydowano się wycofać z pomysłu. Wywołało to oburzenie kierownictwa Barcelony. Nastroje w Katalonii są, delikatnie mówiąc minorowe. Ważniejszy od samego zarobku, który miał opiewać na kilka milionów euro, dla klubu liczyła się ekspansja rynku w USA.

Dziennikarze redakcji "SPORT" ujawnili, że Joan Laporta był wściekły z powodu odwołania przeprowadzki Lewandowskiego i spółki do Miami. Przedstawiono przy tym konkretne powody, które doprowadziły do fiaska projektu.

La Liga

Lewandowski już szykował się na wylot. Jest reakcja Barcelony. Afera

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Zaskakujące kulisy decyzji władz La Liga. Dlatego Lewandowski i spółka nie lecą do Miami

    Przede wszystkim mocno ważyć miał na decyzji ostry sprzeciw ze strony Realu Madryt. Prezes La Liga jest zadeklarowanym fanem "Królewskich" i prawdopodobnie nie chciał jeszcze bardziej nadwyrężać stosunków z "Los Blancos".

    Wpływ na odwołanie wyjazdu do USA miał także sprzeciw ze strony Hiszpańskiego Związku Piłkarzy. Zawodnicy poszczególnych drużyn protestowali przeciwko organizacji spotkania w Miami, opóźniając rozpoczęcie każdego meczu. Nie inaczej było przed rozpoczęciem rywalizacji "Blaugrany" z Gironą.

    Chociaż UEFA zatwierdziła plan Villarrealu i Barcelony, nie była mu przychylna. Jej aprobata wynikała jedynie z braku znalezienia luk prawnych, aby temu zapobiec. Zgody nie wyraziła za to federacja CONCACAF. Tamtejsi działacze byli oburzeni z faktu, że nie przeprowadzono z nimi nawet żadnych konsultacji.

    Trening Barcelony przed kolejnym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEOASSOCIATED PRESS© 2025 Associated Press

    Królewska Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej także miała spore obiekcje i domagała się, by UEFA i FIFA zablokowały operację. La Liga nie chciała, by relacje z nią uległy pogorszeniu. Wszystkie przytoczone argumenty doprowadziły finalnie do odwołania wyjazdu do Miami.

    Arda Turan
    Liga Konferencji

    Trener Szachtara powiedział to o Polakach. Dzień przed meczem z Legią

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Piłkarz w stroju FC Barcelony z wyciągniętą ręką podczas meczu, w tle rozmazana publiczność i inny zawodnik drużyny.
    Robert LewandowskiUrbanandsportAFP
    Łysy, starszy mężczyzna w garniturze siedzi w fotelu, trzyma w dłoni dokument z napisem 'LA LIGA', na głowie ma słuchawki z mikrofonem, skupiony wyraz twarzy wskazuje na rozważania lub udział w dyskusji podczas konferencji.
    Javier TebasChristian Charisius AFP
    Piłkarz w pomarańczowym stroju sportowym idzie po murawie stadionu podczas meczu, w tle widać kibiców na trybunach oraz innych zawodników.
    Robert LewandowskiIMAGO/©Manuel Blondeau/AOP.PressNewspix.pl

