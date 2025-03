Zdjęcie z wozu VAR, na którym widać było wyrysowane linie z półautomatycznego systemu spalonego, było dowodem na to, że piłkarz Barcelony wyprzedzał rywala o czubek buta. Tak naprawdę, po obejrzeniu kilku powtórek, nie było do końca jasne, do którego piłkarza należy but - do byłego gracza Bayernu Monachium czy do Nayefa Aguerda

~ wspominają dziennikarze "MARKI"