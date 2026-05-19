Kwaśniewski bez ogródek ws. Lewandowskiego. Szpila w urząd prezydenta

Cztery lata i koniec. Robert Lewandowski rozegrał swój ostatni mecz na Camp Nou, a żegnany był jak na legendę Barcelony przystało. Kibice, koledzy z drużyny, włodarze i najbliżsi zgotowali mu owację na stojąco, gdy w w drugiej połowie spotkania z Realem Betis (3:1) opuszczał plac gry.

Co dalej? Bogdan Rymanowski zapytał o to swojego gościa w Radiu Zet, Aleksandra Kwaśniewskiego. "Robert Lewandowski na prezydenta Polski. Tak czy nie?" - dopytywał dziennikarz. "Dlaczego chce pan go tak krzywdzić po tak wspaniałej karierze?" - wypalił prosto z mostu, choć w żartobliwym tonie, były prezydent. A to nie koniec wypowiedzi.

Kwaśniewski zapytany o Lewandowskiego. "Zakręciła się łza w oku"

Aleksander Kwaśniewski przyznał, że oglądał pożegnanie Lewandowskiego z Barceloną. Udzieliły mu się emocje. "Zakręciła się łza w oku, bo to piękne wydarzenie, wspaniała kariera. Człowiek, który osiągnął w piłce wyżyny, jakich inny polski piłkarz nie widział" - ocenił.

Nie wiadomo, w jakim kierunku swoje piłkarskie kroki skieruje teraz "Lewy". Pewnym jest, że karierę będzie kontynuował. Pozostaje kwestia wyboru i dogadania nowego kontraktu z kolejnym klubem. Mówi się, że Polak chciałby - jeśli zdrowie pozwoli - pograć jeszcze rok lub dwa.

Co później? Sam zawodnik już kiedyś wykluczył zaangażowanie w politykę. "Nie umiem kłamać... aż tak" - śmiał się, gdy Rymanowski pytał go o ewentualny start w wyborach na prezydenta Polski. "To nie jest dla mnie. Zawsze chciałem być niezależny. Wiem, że to jest ciężkie słowo. W piłce też jest dużo polityki i ja nie umiem tak czarować, nie umiem opowiadać, obiecywać" - dodawał.

Na razie emocje wokół niedzielnego pożegnania z Camp Nou jeszcze nie opadły. Sam piłkarz wygłosił pełne wzruszeń przemówienie. "Od pierwszego dnia czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. Chcę podziękować kolegom z drużyny, kolegom i wszystkim, którzy pracują w klubie. Gra dla niego była wielkim zaszczytem. Przeżyliśmy tutaj wielkie momenty w tych czterech latach. Jestem dumny z tego, co zrobiłem i co zrobiliśmy razem" - mówił do mikrofonu.

Robert Lewandowski, FC Barcelona MATTHIEU MIRVILLE AFP

Aleksander Kwaśniewski GEORG HOCHMUTH / APA / AFP AFP

Piotr Gruszka o Kamilu Semeniuku: Ograniczył swoją ambicję na rzecz zespołu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport