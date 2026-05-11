Kusząca opcja dla Lewandowskiego. "On i jego żona mogliby się tam odnaleźć"

Dariusz Ostafiński, Interia: Roberta Lewandowskiego próżno było szukać w wyjściowym składzie Barcelony w El Clasico. Polak wszedł na 15 minut. Czy to coś znaczy? Czy zamyka temat gry Lewandowskiego w Barcelonie?

Roman Kosecki, były reprezentant Polski: Uważam, że to nie jest ważne i nic nie znaczy. Negocjacje trwają i jak Robert zaakceptuje warunki klubu, to dalej będzie zawodnikiem Barcelony. Myślę, że sama Barca pewnie chce zatrzymać Lewandowskiego, bo to jest doświadczony piłkarz. Tacy, jak on, czy Wojtek Szczęsny przydają się w kadrze.

Pytanie, w jakiej roli?

- Na pewno nie w roli głównego rozgrywającego. Inna sprawa, że Robert, choć nie odegrał jakieś znaczącej roli w El Clasico, był zadowolony. Cieszył się z czternastego tytułu w karierze. Powiedział też coś ważnego. Dał mocny sygnał, że chce jeszcze grać, że czuje się na siłach. Barcelona też to widzi i wie.

Lewandowski chciałby zostać? Tak czuje Kosecki

Jaki z tego wniosek?

- Tak coś czuję, że on jednak chciałby zostać i będzie szukał jakiegoś konsensusu w tych rozmowach z Barceloną. Przeprowadzka, to jest trudna decyzja. Nie wiem, czy jemu się jeszcze chce. On i jego rodzina, dobrze się tam czują. Dla klubu nie ma to oczywiście żadnego znaczenia. W takim zespole, jak Barcelona nie ma miejsca na sentymenty. Barca chce za rok grać o Ligę Mistrzów, więc zrobi wszystko, by pozyskać Juana Alvareza. O nim mówi się najgłośniej i myślę, że to jest ich cel.

A Lewy?

- Jak powiedziałem, może być, ale bez szans na granie od dechy do dechy. I to pomimo tego, że dla większości piłkarzy, nie tylko tych w Barcelonie, mógłby on stanowić wzór do naśladowania. Za podejście, za to, jak prowadził karierę. CV ma Robert przepotężne. Tylko Złotej Piłki tam brakuje, ale ja to widzę tak, że Francuzi go oszukali. To było brzydkie i żadna dyplomacja tego nie zmieni. Przy każdej gali to będzie wypominane, a oni za każdym razem będą się głupio tłumaczyć.

Messi sam kiedyś powiedział, że Złota Piłka, którą on wtedy dostał, należała się Lewandowskiemu.

- Ale wziął nagrodę. Jakby miał "cojones", to by oddał. A może dajmy mu czas. Moje hasło na dziś: Messi oddaj Złotą Piłkę Lewemu. Spotkajcie się przed mundialem i przekaż mu to, co się należało.

To oznacza pozostanie w Barcelonie. "Wiem, co czuje"

Wróćmy do tego, co tu i teraz, bo w zasadzie pytanie brzmi: czy Lewandowski jest w stanie zaakceptować rolę rezerwowego? Pan powiedział, że on chciałby zostać, ale to się wiąże z utratą pozycji napastnika numer 1 w kadrze Barcelony.

- Dokładnie tak. I myślę, że tu jest burza mózgów. Bo z jednej strony Robert chciałby zostać, ale z drugiej chce grać, a nie siedzieć na ławie. A jeśli przeważy to pierwsze, to przecież ma dwie dobre opcje. Raz Stany Zjednoczone, a dwa Włochy. Każda jest o tyle lepsza od Barcelony, że tam go chcą jako napastnika pierwszego wyboru.

Trudny wybór.

- Nie każdy ma tyle szczęścia, co Krzysiek Warzycha. On poszedł kiedyś do Panathinaikosu i trafił tam na dobry czas. Ja miałem mniej szczęścia, bo wędrowałem. Doskonale wiem, co czuje teraz Lewandowski. Też przed każdymi kolejnymi przenosinami biłem się z myślami, rozmawiałem z żoną, a na końcu musiałem decydować, co będzie dla mnie najlepsze.

Kusząca opcja. Tam Lewandowscy by się odnaleźli

A co będzie najlepsze dla Lewandowskiego?

- Każda z tych opcji ma swoje zalety. Barcelonę zna, dobrze się tam czuje, życie tam jest wygodne, jest tam bardzo ważnym i szanowanym zawodnikiem. Stany i MLS, a zwłaszcza Chicago, to jest według mnie bardzo kusząca opcja. Styl życia w Ameryce jest fajny, on i jego żona mogliby się tam odnaleźć. Tam są ogromne możliwości, a Chicago jest naszym miastem. Może nawet wybrałbym Chicago, bo nie wiadomo, co stanie się w Barcelonie, jak zacznie wchodzić z ławki i grać słabiej. Wiadomo, jak jest z kibicem. Dziś nosi na rękach, ale jak zaczynają się kłopoty, to szybko przestaje pamiętać o tych dobrych chwilach. Z czasem Robert może się zacząć męczyć dalszą grą w Barcelonie. W sumie to mu nie zazdroszczę.

Ma jednak wybór?

- Jednak niełatwy. Pamiętamy, jak wiele poświęcił, żeby iść do Barcelony. Chciałby zagrać jeszcze na tym nowym, wypełnionym po brzegi Camp Nou. Ta górna trybuna już jest, ale wciąż nie jest otwarta. Ten kolos kusi, to marzenie kusi, ale być może trzeba będzie to porzucić, bo wybór trzeba podjąć tu i teraz.

Po meczu mówiono, że Lewandowski ma 51 dni, teraz zostało ich 50. Mam jednak wrażenie, że nawet jakby miał 150, to mogłoby być za mało.

- Też mam takie wrażenie. Dlatego tu nie ma co czekać. Trzeba to szybko przeciąć, zamiast się męczyć. To wygląda tak, że Robert mieszka i gra w pięknym miejscu, ale sytuacja tam jest niepewna. A jak gdzieś pójdzie, to pojawi się ekscytacja. Nowa liga, nowy klub, to będzie takie wyzwanie, które może mu tylko pomóc. Najlepiej byłoby to zamknąć. W przyjaźni, żeby kiedyś móc wrócić. Wybór jest trudny, ale jeśli Robert chce grać, to w zasadzie zamyka nam temat Barcelony.

Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski - waży się jego przyszłość w barwach FC Barcelona

Roman Kosecki

