Kuriozum z Lewandowskim, zaskakujący zwrot akcji. Podróż z piekła do nieba

Nasz napastnik po raz pierwszy trafił do siatki pod koniec pierwszej połowy. Wówczas piłkę zagrał do niego Lamine Yamal, a Robert Lewandowski w kapitalny sposób zmylił obrońcę samym przyjęciem, a następnie w drugim kontakcie huknął co sił, nie dając wręcz żadnych szans bramkarzowi .

Lewandowski zrobił to, co potrafi najlepiej. I w tych sytuacjach, w których wykańcza te akcje, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, mówimy o takim typowym Lewandowskim z Bayerrnu Monachium

Tuż po zmianie stron Celta Vigo doprowadziła do wyrównania. Do siatki trafił będący zmorą FC Barcelona - Iago Aspas. Po jego strzale piłkę trącił jeszcze stopą Jules Kounde i było 1:1.

Robert Lewandowski z dubletem. Kuriozum pod koniec meczu FC Barcelona

Powtórki wykazały jednak, że doświadczony golkiper jeszcze przed oddaniem strzału wyszedł przed linię bramkową. A to zgodnie z przepisami oznaczało powtórkę rzutu karnego. I tak Robert Lewandowski, który już znajdował się w piłkarskim piekle, prawdopodobnie obwiniając się za stratę punktów, dostał okazję, by wsiąść do windy, która zawiezie go do nieba.