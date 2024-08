Kuriozalny wpis FC Barcelona ws. Lewandowskiego. Fani nie dowierzają. Wybuchła burza

FC Barcelona przygotowuje się do sobotniego meczu z Athletikiem Bilbao. Będzie to kolejny, trudny test na starcie sezonu dla ekipy trenera Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec ma świadomość tego, z jak groźnym rywalem przyjdzie mu się mierzyć, lecz ma przy tym nadzieję na to, że katalońska publiczność poniesie jego zespół do zwycięstwa.