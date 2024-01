Kuriozalny gol Lewandowskiego. Jak to w ogóle mogło wpaść? (WIDEO)

Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców w meczu Athletic Bilbao – FC Barcelona – Polak doprowadził do wyrównania w 26. minucie. Trafienie kapitana naszej kadry było czystym kuriozum. Piłka odbijała się chaotycznie od nóg kolejnych piłkarzy, aż w końcu trafiła w doświadczonego napastnika. Tym razem – co ostatnio nie było regułą – Lewandowskiemu dopisało szczęście i futbolówka poleciała wprost do siatki.