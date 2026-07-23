Robert Lewandowski od pierwszych minut swojego debiutu w barwach Chicago Fire aktywnie uczestniczył w grze, chwilami głęboko cofając się po piłkę. Swoją pracę starał się wykonywać także w polu karnym i jego okolicach. Gdy tylko miał okazję do oddania strzału, próbował zaskoczyć bramkarza. Atakował go także przy okazji skoków pressingowych. A jeden z nich skończył się powodzeniem.

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Doszło do tego w 18. minucie, w pozornie niegroźnej sytuacji. Zawodnicy Interu Miami cieszyli się bowiem z posiadania piłki, rozgrywając ją na własnej połowie. W końcu jeden z obrońców Ian Fray postanowił podać ją do swojego bramkarza - Rocco Novo Riosa.

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Młodzieżowy reprezentant Argentyny został natychmiast zaatakowany przez Roberta Lewandowskiego, który ruszył w jego stronę. I być może ta presja spowodowała, że... nie trafił w piłkę, która wpadła do jego bramki, dzięki czemu piłkarze Chicago Fire mogli cieszyć się z prowadzenia.

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Nagranie pierwszej bramki swojego zespołu po mundialowej przerwie zamieścił w sieci profil Chicago Fire. I choć nie widać tego na powyższym filmiku, Rocco Novo Rios wziął na swoje barki brzemię winy za straconą bramkę, podnosząc w górę ręce w geście oznaczającym przeprosiny.

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire/Shu East News





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