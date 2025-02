Kuriozalne zachowanie Flicka. Zareagował dopiero wtedy, gdy usłyszał krzyki

"Gdy polski napastnik przygotowywał się do wykonania rzutu karnego, Hansi Flick podszedł do ławki, usiadł i wbił wzrok w ziemię. Dopiero krzyki jego współpracowników i wybuch euforii na Montjuic wyrwały go z krótkiego snu " - czytamy w relacji, jaką zamieszcza "Marca".

W rzeczywistości niemiecki szkoleniowiec patrzył w stronę przeciwległej bramki, kiedy Robert Lewandowski w 28. minucie pokonywał golkipera Rayo Vallecano . Po strzale Polaka piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki . "Lewy" zdobył gola w czwartej kolejce z rzędu, co nie zdarzyło się od jesieni 2023 roku .

Hansi Flick ma swój osobliwy rytuał. Zaczęło się już w Bayernie Monachium

Lewandowskiego ściągnął z murawy w 81. minucie spotkania . Nie uczynił tego w tym sezonie po raz pierwszy. Mimo to dziennikarze dopytywali go o tę sytuację.

- Czy Lewandowski był zły, że został zmieniony? To normalne. Chce strzelać gole, ale decyzja należy do mnie. Zmieniam zawodników, kiedy uważam to za stosowne, a oni muszą to zaakceptować - oznajmił Flick.