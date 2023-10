Kuriozalna wpadka dziennikarzy. Pomylili narodowość Roberta Lewandowskiego

Podczas starcia z Porto kapitan Polskiej reprezentacji został boleśnie sfaulowany przez jednego z rywali, Davida Carno. Podczas gdy "Lewy" zmuszony był opuścić boisko, drugi z panów nie obejrzał nawet żółtego kartonika, co nie spodobało się wielu ekspertom. Jak poinformował kataloński klub, u Roberta Lewandowskiego zdiagnozowano skręcenie lewej kostki. Oznacza to, że Polak zmuszony jest do minimum miesięcznej przerwy od rywalizacji. Zabraknie go więc w nadchodzących meczach eliminacji do Euro 2024 , w których Polska zmierzy się z Wyspami Owczymi i Mołdawią.