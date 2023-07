Anna i Robert Lewandowscy, z okazji 10. rocznicy ślubu, zorganizowali odnowienie przysięgi małżeńskiej i drugie "wesele". Zdjęcia i filmy z imprezy trafiły do sieci. Ale nie wszystko dane było zobaczyć internautom. Sławomir Peszko zdradził, co naprawdę działo się na "melanżu u Lewego". "Grubo. Trzy dni. Na grubasie, ale myślę, że utrzymałem poziom do końca" - mówił z rozbrajającą szczerością. Na tym wcale nie poprzestał.