Kulesza ogłasza ws. premii za Euro 2024. Jasna deklaracja prezesa PZPN

Afera, która przykryła awans z grupy na mistrzostwach świata

Podczas przygotowań do Euro 2024 wokół reprezentacji Polski panuje, niesamowity wręcz, spokój. Wiele wskazuje na to, że główną osobą odpowiedzialną za uspokojenie nastrojów wokół kadry jest Michał Probierz. Selekcjoner przywrócił drużynie normalność, a co najważniejsze - wyszarpał awans na Euro 2024, choć w pewnym momencie wydawało się to zadaniem prawie nierealnym.