Kulesza ogłasza w sprawie "Lewego". "Nie mam wątpliwości"

Lewandowski w wymarzony sposób uświetnił swój jubileuszowy, setny występ w Lidze Mistrzów. Polak oprócz asysty zanotował hat-tricka, a powinien zdobyć cztery bramki. W końcówce pierwszej połowy zmarnował jednak rzut karny.



Mimo to nasz reprezentant mógł być zadowolony nie tylko ze swojego wtorkowego występu, ale też bilansu, jakim może się pochwalić po stu meczach w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych w świecie futbolu. Wątpliwości co do tego nie ma prezes PZPN Cezary Kulesza.





Cezary Kulesza ogłasza: Robert Lewandowski to najlepszy piłkarz na świecie

- 81 goli w 100 meczach Champions League! Mamy ogromne szczęście, oglądając popisy Roberta Lewandowskiego i ciesząc się z jego niesamowitych dokonań. Nie mam żadnych wątpliwości - to najlepszy obecnie piłkarz na świecie. Brawo dla Lewandowskiego, wielkie gratulacje! - napisał sternik polskiej federacji na Twitterze.



Kulesza najprawdopodobniej ma nadzieję, że "Lewy" zaprezentuje dobrą formę w najbliższych meczach naszej kadry narodowej. 12.11 "Biało-Czerwoni" zagrają na wyjeździe z Andorą, a trzy dni później zmierzą się na PGE Narodowym z Węgrami, kończąc tym samym swój udział w grupowych zmaganiach w ramach eliminacji do mundialu.



