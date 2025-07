Kulesza chciał Brzęczka. Reakcja Lewandowskiego była natychmiastowa

Nieoficjalnie mówi się, że na czwartek zaplanowano konferencję prasową z udziałem następcy Michała Probierza. Jeszcze do niedawna media żyły również kandydaturą Jerzego Brzęczka. - Miał takie przekonanie i taki sygnał dostawał z otoczenia, że ma szansę zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Wykonał wręcz ileś telefonów do ludzi, którzy potencjalnie byliby w jego sztabie - opowiadał Sebastian Staszewski.

- Brzęczek wypadł na rozmowie świetnie. Przyszedł przygotowany, z konkretnym planem i śmiałymi deklaracjami, ale też z wnioskami na temat tego, co zrobił źle podczas pierwszej kadencji. Powiedział o tym, co by zrobił inaczej i przedstawił swój sztab. Jerzy Brzęczek był bardzo blisko posady selekcjonera przez 72 godziny. Był głównym faworytem (...) Wstępne rzeczy zostały ustalone - słyszymy.