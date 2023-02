Kucharski skomentował zwrot ws. procesu z Lewandowskim. "Chciałem jawności"

Sam Kucharski nie przyznaje się do winy i podważa jedne z głównych dowodów przedstawionych przed wymiarem sprawiedliwości - pliki audio z nagraniami rozmów między nim a futbolistą, o czym pisaliśmy niedawno w Interii . Nim rozprawa na dobre nabrała tempa, doszło przy tym do istotnego zwrotu akcji.

AS Roma - Cremonese 1:2. Skrót meczu. WIDEO

AS Roma - Cremonese 1:2. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Proces Lewandowski - Kucharski wyłączony z jawności. "Niestety mimo wcześniejszej obietnicy..."

2 lutego, a więc w pierwszym dniu oficjalnego postępowania, sąd przychylił się do prośby ze strony obozu Lewandowskiego dotyczącej wyłączenia procesu z jawności - wyjątek mają stanowić te rozprawy, w trakcie których odtwarzane będą wspominane wcześniej nagrania. Ten scenariusz potwierdził w rozmowie z Interią Artur Adamowicz z firmy Talking Heads, odpowiedzialny za PR " Lewego ".

Wkrótce poznaliśmy też reakcję na taki rozwój wypadków ze strony Kucharskiego. Napisał on na Twitterze, że - mówiąc w żeglarskim żargonie - nastąpił "zwrot przez rufę". "Chciałem pełnej jawności procesu, niestety pomimo wcześniejszej obietnicy wczoraj Lewandowski wniósł o utajnienie CAŁEGO PROCESU!" - podkreślił we wpisie.

Kucharski był agentem Lewandowskiego przez dekadę

Cezary Kucharski to były piłkarz, najbardziej znany ze swoich kilku epizodów w warszawskiej Legii. Ponadto w swoim futbolowym CV ma on m.in. FC Aarau, Sporting Gijon, Stomil Olsztyn czy Górnik Łęczna. Jako agent współpracował z Robertem Lewandowskim przez dziesięć lat - aż do 2018 roku. Napastnik związał potem swoje losy z Pinim Zahavim.