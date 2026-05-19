Kucharski poznał wyrok w głośnej sprawie. Znów walczył z otoczeniem Lewandowskiego

Chodzi o sprawę związaną z wywiadem Kucharskiego dla Tomasza Ćwiąkały. Tam otwarcie nazwał m.in. Lewandowskiego i Siemiątkowskiego członkami zorganizowanej grupy przestępczej. Oprócz tego miał pisać, że adwokat jest powiązany z obozem władzy i zarzucać mu fałszowanie dowodów. Zapadł wyrok w sprawie karnej dotyczącej m.in. tych słów.

Cezary Kucharski usłyszał wyrok. Musi zapłacić niemal 200 tys. zł

Cztery z sześciu wypowiedzi Kucharskiego zostały uznane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotwa za pomówienia. Były agent Roberta Lewandowskiego tylko raz pojawił się na rozprawie i kiedy poproszono go o złożenie wyjaśnień, stwierdził, że zrobi to następnym razem. Ten jednak nigdy nie nastąpił. Sędzia orzekł, że Kucharski doskonale wiedział, co robi, wypowiadając takie słowa o Siemiątkowskim publicznie.

"Wystarczy w tym momencie wskazać, że z treści tych wszystkich wywiadów oraz wpisów na Twitterze wynika, iż Tomasz Siemiątkowski de facto prowadził postępowanie karne przeciwko Cezaremu Kucharskiemu, należał do zorganizowanej grupy przestępczej, dostarczał spreparowane dowody. W ocenie sądu okoliczności takie stanowią o bardzo wysokim stopniu szkodliwości społecznej czynów. Dlatego też oskarżony został uznany za winnego" - tłumaczył swoją decyzję sąd.

Na Kucharskiego została nałożona w związku z tym grzywna w wysokości 90 tys. zł, a także zasądzono przekazanie przez niego 100 tys. zł na cele charytatywne. Ma jeszcze 14 dni na odwołanie od wyroku.

To nie koniec. Siemiątkowski domaga się więcej

W taki sposób rozstrzygnięto sprawę karną, ale to wciąż nie koniec sądowej batalii. Siemiątkowski postanowił wytoczyć Kucharskiemu również proces cywilny. W jego ramach adwokat Lewandowskiego domaga się przeprosin i 200 tys. zł zadośćuczynienia.

Dodatkowo w toku są jeszcze dwie sprawy toczące się pomiędzy Kucharskim a Lewandowskim. Jedna z nich rozgrywa się przed sądem karnym, a druga przed gospodarczym. W obydwu przypadkach piłkarza na sali reprezentuje Siemiątkowski.

Robert Lewandowski i Cezary Kucharski AFP AFP

Anna i Robert Lewandowscy pozostają skonfliktowani z byłym agentem zawodnika, Cezarym Kucharskim (na małym zdj.) AFP

