Kucharski odgraża się Lewandowskiemu. "Opublikuję to". Ostra reakcja agenta

Robert Lewandowski wyznał, że planował zakończenie współpracy z Cezarym Kucharskim już na przełomie 2016 i 2017 roku. Do ich ostatecznego rozstania doszło w roku 2018. Było ono bardzo burzliwe - do mediów przedostały się fragmenty ich rozmów, mogące świadczyć o tym, że Kucharski szantażował swojego podopiecznego. Miał oczekiwać 20 milionów euro w zamian za "spokój". Sprawa znajdzie swój finał w sądzie .

Cezary Kucharski zapowiada, że opublikuje dowody na kłamstwa Roberta Lewandowskiego

- Wewnątrz miałem poczucie, że skoro tyle przepracowaliśmy, chcę być lojalny, ale wiedziałem, że to mogą być jego ostatnie negocjacje w moim imieniu (...) Podczas naszych rozmów przekazywałem jak najmniej informacji o tym, co myślę, bo wiedziałem, że to już jest coś, co trzeba zakończyć. Ta lojalność mnie zgubiła - mówił Lewandowski.