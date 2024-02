Kucharski nie wytrzymał. Odpowiada Lewandowskiemu. "Anna dostaje rykoszetem"

Cezary Kucharski reaguje na ostatni wywiad Roberta Lewandowskiego. "Moją prawdziwą obsesją jest zrozumienie twojej autodestrukcji"

Na ten i inne wpisy Cezarego Kucharskiego postanowił kilka dni temu zareagować Robert Lewandowski. Podczas wywiadu dla kanału "Foot Truck" polski napastnik dość wymownie odniósł się do ataków ze strony byłego menedżera . "Jeśli ktoś próbuje niszczyć mnie, to tam jedno. Ale jeśli atakuje moją rodzinę, to na to już nie pozwolę. Ta obsesja jest już chyba na wysokim poziomie. (...) Nie rozumiem jednej rzeczy. Nawet jeśli się kłócimy, że ja jestem ci coś winien, albo ty mi, to idź do sądu i niech tam się to rozstrzygnie. Ale jeśli przez dwa lata przygotowujesz wszystko, żeby medialnie rozegrać to pod siebie, to są to rzeczy nieakceptowalne. Niech sąd rozstrzygnie" - oznajmił kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.