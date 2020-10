W sieci pojawiły się nagrania rozmowy, w której Cezary Kucharski domaga się od Roberta Lewandowskiego 20 mln euro w zamian za milczenie na temat rzekomych oszustw podatkowych. Opublikował je "Business Insider".

We wtorek policjanci Komendy Stołecznej Policji zatrzymali Cezarego Kucharskiego. Status pokrzywdzonego w tej sprawie otrzymał Lewandowski. Były menadżer piłkarza usłyszał zarzut szantażowania zawodnika w celu uzyskania 20 mln euro, w zamian za milczenie w sprawie rzekomych nieprawidłowości finansowych.



"Business Insider" dotarł do nagrania, na którym wyraźnie słychać przebieg rozmowy między byłym menadżerem Lewandowskiego a jego klientem.



- O jakiej my mówimy, emocjonalnie, kwocie? - słychać na początku nagrania głos Lewandowskiego.



- To jest 20 milionów euro - odpowiada mu Kucharski.



W dalszej części nagrania były agent przyznaje, że taką kwotę, po pokazaniu dokumentów, usłyszał od Rafaela Buchsmanna z redakcji "Der Spiegel", z kolei Maik Barthel, inny z doradców "Lewego" mówił o kwocie 10 milionów euro.



Lewandowski zaś utrzymywał, że nie ma za co płacić swojemu byłemu agentowi. Jego zdaniem, nie ma powodu, dla którego miałby to uczynić. - Za co ty właściwie chcesz te pieniądze? - pyta w końcu piłkarz.



- W dwóch zdaniach: za to, że będę krył do końca życia, że jesteś i Twoja żona, oszustami podatkowymi - dostaje w końcu jasną odpowiedź.



- Tyle jest jakby warty, myślę, że twój spokój, nie? - słyszy wcześniej.



