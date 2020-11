Mamy ciąg dalszy afery o podtekście kryminalnym, której głównymi bohaterami są Cezary Kucharski i Robert Lewandowski jako domniemany pokrzywdzony. Niemieccy śledczy na wniosek polskiej prokuratury przesłuchają wkrótce dziennikarza gazety "Der Spiegel", Rafaela Buschmanna.

Jak donosi "Sport Bild", przesłuchanie Buschmanna nastąpi w nadchodzącym tygodniu. Prokuratura niemiecka, na prośbę strony polskiej, będzie ustalać, czy 38-letni dziennikarz brał udział w działaniach, które prowadzić miały do wyłudzenia pieniędzy od Roberta Lewandowskiego. Zebrane do tej pory dowody wskazują, że prawdopodobieństwo takiego stanu rzeczy jest wysokie.



Cezary Kucharski, były menadżer i wspólnik "Lewego", pod koniec października został zatrzymany przez stołeczną policję. Po przesłuchaniu spędził noc w areszcie. Następnego dnia postawiono mu zarzuty związane z czynami, za które grozi kara trzech lat pozbawienia wolności.



Sedno problemów Kucharskiego to rzekomy szantaż, którego 48-letni agent miał się dopuścić wobec Lewandowskiego. Kwota 20 mln euro w zamian za nieujawnianie oszustw podatkowych - tak brzmi propozycja złożona piłkarzowi Bayernu Monachium. Padła w rozmowie, która została nagrana podczas spotkania, do jakiego doszło w lutym tego roku w jednej z warszawskich restauracji.



Kucharski twierdzi, że utrwalony fragment konwersacji został wyrwany z kontekstu.