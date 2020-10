Afera kryminalna z udziałem Cezarego Kucharskiego i Roberta Lewandowskiego wywołała w środowisku piłkarskim falę komentarzy. Głos na ten temat zabrał również prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

Szef futbolowej centrali zamieścił na Twitterze post, którego treść dla wielu obserwatorów może wydać się zaskakująca. Odniósł się w nim do wydarzeń z ostatnich kilkudziesięciu godzin, których negatywnym bohaterem jest Cezary Kucharski. Od paru lat to jeden z największych antagonistów Bońka.

We wtorek rano Kucharskiego zatrzymali funkcjonariusze stołecznej policji. Został przesłuchany, a niebawem postawiono mu prokuratorskie zarzuty. To efekt szantażu, jakiego menedżer miał się dopuścić wobec Roberta Lewandowskiego.

Od swego byłego wspólnika agent domagał się 20 mln euro. W zamian miał obiecać zatajenie informacji wskazujących na rzekome oszustwa podatkowego Lewandowskiego i jego małżonki. Dowody w sprawie, świadczące na niekorzyść byłego reprezentanta Polski, są w zasadzie niepodważalne. Do sieci trafił w środę fragment rozmowy między stronami konfliktu, która została zarejestrowana podczas prywatnego spotkania w restauracji. Jakość nagrania jest doskonała.

Co na to Boniek, który mógł łatwo skorzystać ze sposobności do mocnego "uderzenia" w swego adwersarza?

"Dzwonią dziennikarze i chcą coś o CK. Panowie, 8 lat facet na mnie nadaje i najeżdża, ale ja mam swoje zasady.... prawie nigdy nie odpowiedziałem na zaczepki... a dzisiaj? Zbyt łatwo byłoby przyłożyć... wolę spokój i dystans. Przyjdzie czas na podsumowanie pewnych postępowań" - czytamy na twitterowym profilu szefa PZPN.

Boniek postawił więc na wariant miłosierny. Ustosunkował się do afery niczym wytrawny dyplomata. Jednocześnie dając do zrozumienia, że pozwoli sobie na właściwy komentarz w stosownym czasie...

