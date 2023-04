Kucharski dosadnie o słabszej formie Lewandowskiego. Niecodzienny wniosek. "Zawsze mu mówiłem"

Robert Lewandowski w ostatnim czasie nie błyszczy tak, jak na początku sezonu i ma problem z przełamaniem niemocy strzeleckiej. Snajper FC Barcelona zakończył zgrupowanie reprezentacji Polski bez trafienia na koncie, a po powrocie do klubu czeka go ciężka praca nad powrotem do formy. Przyczyn kryzysy napastnika starał się doszukiwać Cezary Kucharski, który w rozmowie z "Super Expressem" zwrócił uwagę na pozaboiskowe aktywności 34-latka.