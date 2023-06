Kiedyś Robert Lewandowski i Cezary Kucharski ściśle ze sobą współpracowali, dziś toczą spór, który finał znalazł na sali sądowej. W tle oskarżenia o szantaż. "Nie znam ludzi, którzy się rozwodzą i nie mają do siebie pretensji, nie kłócą się o pieniądze. (...) Nasze rozejście to typowy rozwód" - krótko opisywał sytuację Kucharski w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Opowiadał, jak początek sporu wyglądał z jego punktu widzenia.

My się rozstaliśmy dlatego, że Lewandowski w lutym, dokładnie 6 lutego 2017 r., bo mam wszystko zarchiwizowane, zadzwonił do mnie. Powiedział, żebym za podpisanie kontraktu z Bayernem zapłacił mu z mojej prowizji dodatkowo 2 mln euro. Zszokował mnie. Odpowiedziałem, że oczywiście takich pieniędzy mu nie zapłacę. Dał mi tydzień, a jego prawnik Kamil Gorzelnik miał przysłać umowę do podpisania ~ - tłumaczył.

Wedle wersji przedstawianej przez byłego agenta "Lewego", piłkarz w pewnym momencie uznał, że "chce się go pozbyć" i zakończyć kooperację, a w tym celu "szukał kontaktu z władzą". "On [Robert Lewandowski - przyp. red.] może sobie myśli, że pod wpływem działań Siemiątkowskiego [prawnik reprezentujący interesy sportowca] i prokuratury pisowskiego państwa, jego dealu z nimi, ja przestraszę się i odpuszczę. Taki był cel tej całej zorganizowanej akcji. Przecież tylko idiota może myśleć, że chodzi o szantaż. Chodzi o pieniądze, one są sporem" - przekonywał.

W 2020 roku Cezary Kucharski został zatrzymany i przesłuchany w sprawie kierowania gróźb pod adresem Roberta Lewandowskiego. Wpłacił wówczas zabezpieczenie majątkowe w kwocie 500 tysięcy złotych. Teraz te pieniądze odzyskał.

"Ta kwota była niewspółmiernie, a wręcz absurdalnie wysoka, do postawionych mi zarzutów. To była forma represji ze strony Prokuratury wobec mnie, która stoi po stronie intrygi Lewandowskiego. Prokurator Dawid Hieropolitański i mec. Lewandowskiego - Tomasz Siemiątkowski chcieli utrzymania poręczenia, żeby zamknąć mi usta. Sąd był innego zdania, stwierdzając, w merytorycznym uzasadnieniu, że nie zachodzi potrzeba utrzymywania poręczenia na tym etapie sprawy" - przedstawia menedżer w rozmowie z Super Expressem.

Proces jest w toku, a Kucharski nie zamierza milczeć w różnych tematach dotyczących byłego podopiecznego.

Xavi o pierwszym sezonie Roberta Lewandowskiego. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Upadł pomysł, w którym udział miał Lewandowski. Kucharski zdecydowanie komentuje

Ostatnio media obiegła wieść o fiasku projektu, w którym swój udział miał Robert Lewandowski . W założeniu chodziło o produkcję gier o tematyce sportowej, w tym pierwszej polskiej gry typu menedżer Football Coach: The Game. "Lewy" miał 20 procent akcji w upadającej teraz spółce. Prezes innej firmy-współudziałowca, PlayWay'a, objaśniał, że "Robert zrealizował to, co obiecał".

"Problem wystąpił po naszej stronie, czyli produkcyjno-koncepcyjnej. Wzajemna promocja między grami symulatorowymi zwykle się udaje. Okazuje się jednak, że między symulatorami a grami sportowymi tak dobrze to nie działa" - powiedział Krzysztof Kostowski Pulsowi Biznesu.

Krótki komentarz wystosował Artur Adamowicz, szef komunikacji i relacji zewnętrznych Roberta Lewandowskiego. "Akceptujemy decyzję o zakończeniu projektu podjętą przez większościowych akcjonariuszy, którzy od początku biorą odpowiedzialność za ocenę potencjału inwestycji, jej finansowanie i wdrażanie" - przekazał.

Dużo bardziej surowiej do sprawy odniósł się Cezary Kucharski. "Kolejny 'świetny' biznes Lewego, prawda?" - podpytywał agenta piłkarskiego jeden z internautów. "Co ja mam powiedzieć? Mówiłem wielokrotnie aby nie wchodzić w biznesy, których się nie rozumie. Btw. ten biznes myślę, że polegał tylko na daniu twarzy a nie kapitału" - odparł.

Robert Lewandowski / Cezary Kucharski / Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-a / JAN BIELECKI / East News

Gorąco wokół Roberta Lewandowskiego. Przerzucanie się komentarzami

To nie pierwszy raz, gdy Kucharski publicznie zabiera głos w sprawie interesów Lewandowskiego. Wymownie odniósł się ostatnio do współpracy piłkarza z marką rowerową , która nie jest szeroko znana. W odpowiedzi współpracownik gracza reprezentacji Polski i Barcelony, Tomasz Zawiślak, wbił agentowi szpilę. "Pewnie rowery są lepsze niż taka jedna historia i taka współpraca, którą Czarek proponował, żeby Robert został twarzą kabanosów . W mojej ocenie każdy by wybrał rowery zamiast kabanosów" - powiedział przyjaciel "Lewego" w Radiu Zet.

"Na pewno nie namawiałem Roberta Lewandowskiego na reklamę kabanosów, Zawiślak zmyśla. Ale pamiętam, że podpisałem umowy z Nike, Coca-Cola, EA, Panasonic, Gilette, Head&Shoulders, T-mobile, a poza tym kluczowe z Lechem, BVB i Bayernem" - odparowywał wówczas Kucharski.

Robert Lewandowski / Piętka Mieszko

Robert Lewandowski / Ethan Miller / East News