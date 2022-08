Wielu kibiców Bayernu długo miało nadzieję, że Robert Lewandowski jednak zostanie w Monachium. Lecz piłkarz był nieugięty i wreszcie postawił na swoim. Razem z agentem Pinim Zahavim doprowadził do finalizacji transferu do Barcelony. Po wszystkim starał się wyjaśnić fanom "Bawarczyków" powody decyzji .

"Czy odszedłem z tego powodu, że Bayern próbował podpisać kontrakt z Erlingiem Haalandem? Nie, to nie był dla mnie żaden problem. Wyjechałem, bo chciałem spełnić marzenia" - tłumaczył w rozmowie z "Bildem".

W Hiszpanii sporo obiecują sobie po przyjściu polskiego napastnika do katalońskiego klubu. "Lewandowski elementem, który ulepsza całość", "To gwiazdorski transfer La Liga", "Lewy wygrał w Niemczech wszystko, co mógł" - komplementuje zawodnika tamtejsza prasa .

Chłodniej o Lewandowskim wypowiada się jego były agent, Cezary Kucharski.

Lewandowski vs Benzema - ta rywalizacja wyniesie ligę hiszpańską na szczyt

Cezary Kucharski o Robercie Lewandowskim w Barcelonie: "Nie sądzę, żeby Robert miał takie liczby, jak w lidze niemieckiej"

Kucharski i Lewandowski znają się od lat, wszak przez lata mieli okazję bardzo ściśle ze sobą współpracować. Dziś ich stosunki można określić jako co najmniej oziębłe. Panowie są ze sobą skonfliktowani. Piłkarz oskarża eksmenedżera o wyłudzenie 20 milionów euro. W tle udostępnione nagrania rozmów, działania prokuratury i nie tylko. Więcej pisaliśmy o sprawie tutaj .

Teraz Cezary Kucharski ocenił możliwości "Lewego" w Barcelonie. Jego zdaniem Polak nie osiągnie takich liczbowych rezultatów w Primera Division jak w Bundeslidze.

Nie sądzę, żeby Robert miał takie liczby, jak w lidze niemieckiej. Przynajmniej na początku. Zakładam, że Robert regularnie będzie zdobywał bramki. Może nie tak regularnie, jak w Niemczech, ale w pierwszym sezonie powinien strzelić powyżej 20 goli - stwierdził w rozmowie z TVP Sport.

Ale na tym nie poprzestał i w dalszej części wypowiedzi złagodził ton. A nawet pochwalił byłego podopiecznego. "Bundesliga była najlepiej skrojona pod Lewandowskiego, jednak piłkarz inteligentny i bramkostrzelny poradzi sobie w każdej lidze" - podsumował i dodał, że "im większa presja, tym lepiej Robert gra".

