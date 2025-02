Znamienny był fakt, że podopieczni Diego Simeone wyrwali sobie remis w ostatnim momencie - czwartą bramkę odnotowali dokładnie w 93. minucie, a jej autorem był Alexander Sorloth . To bez dwóch zdań bolesny cios dla "Blaugrany" - tym bardziej, że jest to kolejny przejaw poważnego kłopotu FCB...

Wielkie trudności FC Barcelona. Oto pięta Achillesa drużyny

Co ciekawe "Los Rojiblancos" to drużyna, która najczęściej "obija" FCB w końcówkach - łącznie robiła to trzykrotnie, bo w grudniu ubiegłego roku w lidze w zmaganiach Barcelony i Atletico gola w 96. minucie na 2:1 zdobył... również Sorloth. Flick musi chociaż spróbować się postarać, by odwrócić mało korzystny trend...