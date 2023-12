Kubeł zimnej głowy na głowę Lewandowskiego. Fatalne wieści, a będzie jeszcze gorzej

On wtedy zagrał na entuzjazmie. Widać było jak on się cieszy tym, że przechodzi do ligi, którą sobie wymarzył. Że jest w tej Barcelonie, że w ogóle tam żyje. Nastrzelał tych goli rzeczywiście mnóstwo, natomiast to w pewnym momencie przestało działać. I te problemy pomiędzy nim a linią pomocy i skrzydłowymi się uwypukliły (...). To jest zupełnie inny mechanizm niż ten w Bayernie Monachium

~ stwierdził Cezary Kowalski