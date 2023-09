Jeszcze zanim Cezary Kulesza ogłosił decyzję w sprawie nowego selekcjonera reprezentacji Polski , pojawiły się pierwsze apele do następcy Fernando Santosa . Chodziło o niepowoływanie Roberta Lewandowskiego na najbliższe zgrupowanie kadry. Według części ekspertów wszystkim wyszłoby to na dobre. Zawodnik odpocząłby od drużyny, drużyna od niego.

Wolne dałbym mu jedynie w październiku, gdy terminarz spotkań wydaje się łatwy. Taki zabieg dałby impuls pozostałym zawodnikom. Pozwoliłoby to sprawdzić reprezentację bez Roberta, a Lewandowski mógłby spojrzeć na kadrę z innej perspektywy

Wtórował mu brat . "Ja na najbliższy dwumecz nie powołałbym Roberta Lewandowskiego . Oczywiście wcześniej z nim rozmawiając i dając mu wolne, żeby on troszkę odpoczął i popatrzył na reprezentację z zewnątrz" - mówił Michał Żewłakow dla Canal+Sport.