Robert Lewandowski ma za sobą fantastyczny rok 2021 - wszelkie jego osiągnięcia, zdobyte bramki i rekordy z poprzednich 12 miesięcy zostały docenione także przez kibiców w ramach 87. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski, organizowanego wspólnie przez "Przegląd Sportowy" oraz Polsat.

"Lewy" okazał się bezkonkurencyjny i po raz trzeci wygrał ów plebiscyt, wymijają m.in. dwie inne wybitne postaci polskiego sportu - młociarkę Anitę Włodarczyk (drugie miejsce) oraz żużlowca Bartosza Zmarzlika (trzecia lokata). Przy okazji gali napastnik udzielił dłuższego wywiadu dla "PS", w którym skomentował m.in. obecną sytuację reprezentacji Polski w związku z nagłymi zmianami dotyczącymi trenera. Wskazał też, kto potencjalnie mógłby okazać się dobrym selekcjonerem.

Reklama

Robert Lewandowski: Polski trener wiedziałby, jak nas zmotywować

"Kto poprowadzi reprezentację? Nie wiem, o to należałoby zapytać prezesa Cezarego Kuleszę. Nie wszystko muszę wiedzieć, nie wszystko chcę wiedzieć i nie wszystkie decyzje ja muszę podejmować" - stwierdził m.in. Robert Lewandowski, dodając, że trzyma po prostu kciuki "za idealny wybór".



"Polski trener wiedziałby, jak do nas dotrzeć, jak nas zmotywować i jaki pokazać kierunek" - mówił też kapitan reprezentacji Polski. Odniósł się przy okazji też na swój sposób do pojawiających się co rusz sugestii, że do pracy z "Biało-Czerwonymi" mógłby wrócić Adam Nawałka. "Jest kontakt z Adamem Nawałką, trener utrzymuje go z wieloma piłkarzami po zakończeniu pracy z kadrą" - komentował Lewandowski, dodając jednak, że jest również kilku innych kandydatów, a ostateczną decyzję tak czy inaczej podejmie prezes PZPN.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski: Mam nadzieję, że ta sytuacja wpłynie na nas pozytywnie. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Robert Lewandowski o odejściu Paulo Sousy: Szok, rozczarowanie i zawód

Zawodnik skomentował również niedawne odejście Paulo Sousy z funkcji selekcjonera. "Byłem w szoku, do końca nie dowierzałem. Myślałem, że to plotka dziennikarska, temat, który za dwa dni ucichnie. To na pewno szok, rozczarowanie i zawód. Jestem jednak osobą, która po jednym, dwóch dniach myśli, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło" - mówił lider "Biało-Czerwonych".



"Po tylu latach w piłce nożnej ta stabilizacja związana z trenerem jest ważna, ale z drugiej strony od każdego kolejnego trenera, reprezentacyjnego czy klubowego, staram się brać to, co najlepsze" - skwitował "Lewy" zapytany o ostatnią rotację na stanowiskach szkoleniowców reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.



Nowym trenerem reprezentacji nie będzie Polak? Rozmowy m.in. z Fabio Cannavaro

Tymczasem nowym trenerem polskiej kadry wcale nie musi zostać Polak - Cezary Kulesza miał rozmawiać o podjęciu współpracy m.in. z byłym włoskim piłkarzem Fabio Cannavaro, który jako trener realizował się w ostatnim czasie przede wszystkim w futbolu chińskim.

Reprezentacja Polski na wiosnę po raz kolejny rozpocznie walkę o awans do mistrzostw świata 2022 w Katarze. Ostatnią szansą dla naszych kadrowiczów jest przebrnięcie przez baraże - by dostać się na turniej najpierw muszą pokonać Rosję, a następnie zwyciężyć triumfatora rywalizacji Szwecja - Czechy. Mecz Rosja - Polska zaplanowano na 24 marca.

Paweł Czechowski