Krzyżyk na Lewandowskim postawiony. Już wszystko jasne. Hiszpanie przekazują

W czwartkowy wieczór Robert Lewandowski rozegrał 21. mecz w tym sezonie jako piłkarz Barcelony. 37-latek pojawił się na murawie w 68. minucie spotkania z Racing Santander (2:0) w 1/8 finału Pucharu Króla. Mimo dosyć krótkiego występu Hiszpanie nie pominęli jego nazwiska w pomeczowych analizach.

"Miał jedną szansę i walczył o każdą piłkę", "Miał bardzo dobrą okazję, ale bramkarz Racingu w ostatniej chwili uchronił swój zespół przed stratą gola" - pisano. Łącznie w trwającej kampanii lider naszej kadry strzelił do tej pory dziesięć goli i zanotował dwie asysty.

"Marca" pisze o Lewandowskim. Ogłoszono ws. przyszłości Polaka w Barcelonie

Druga strona medalu jest taka, że w sierpniu Lewandowski skończy 38 lat, a jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Eksperci od dawna zastanawiają się, jaka przyszłość czeka Polaka w Barcelonie.

Ostatnio politykę klubu dotyczącą napastnika prześwietlili dziennikarze "Marki". Ich zdaniem Joan Laporta i Deco zdecydują się na wykup Marcusa Rashforda z Manchesteru United za 30 mln euro. Obecnie Anglik przebywa na wypożyczeniu w stolicy Katalonii. Jednocześnie Barcelona będzie chciała przedłużyć kontrakt z Ferranem Torresem (wygasa w 2027 roku), który wszedł na zdecydowanie wyższy poziom i jest wartością dodaną dla zespołu, potwierdzają to liczby.

W końcu przyszedł czas na opinię dotyczącą Roberta Lewandowskiego. Polak znalazł się na głównym zdjęciu jednego z artykułów. Jego sytuację "Marca" postrzega jako "skomplikowaną". "Jego przyszłość jest niepewna. Klub nie chce podejmować decyzji przed końcem sezonu. Polski napastnik radzi sobie dobrze: strzela gole i akceptuje fakt, że nie jest już pewnym zawodnikiem w podstawowym składzie. Problem w tym, że w sierpniu skończy 38 lat" - czytamy.

"Jego pensja jest bardzo wysoka i nawet gdyby został, zostałaby znacznie obniżona, co i tak stanowiłoby duży wydatek, zwłaszcza dla zawodnika, którego coraz częścią dręczą kontuzje. Nie możemy też zapominać, że inne kraje, takie jak Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone, są skłonne zapłacić za niego duże pieniądze" - dodano.

Z tego powodu Hiszpanie napisali wprost:

Szanse na jego pozostanie są więc minimalne

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

