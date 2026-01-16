Partner merytoryczny: Eleven Sports

Krzyżyk na Lewandowskim postawiony. Już wszystko jasne. Hiszpanie przekazują

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Robert Lewandowski wciąż pozostaje zawodnikiem Barcelony, jednak 30 czerwca sytuacja może być już zupełnie inna. Wtedy wygasa kontrakt kapitana reprezentacji Polski. Czy nasz rodak pozostanie w katalońskim klubie? Najnowsze wieści przekazali dziennikarze "Marki", którzy pokusili się o bardzo dosadne stwierdzenie.

Piłkarz w czerwono-niebieskiej koszulce z medalem na szyi, w tle rozmyte postacie innych osób.
Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiEast News

W czwartkowy wieczór Robert Lewandowski rozegrał 21. mecz w tym sezonie jako piłkarz Barcelony. 37-latek pojawił się na murawie w 68. minucie spotkania z Racing Santander (2:0) w 1/8 finału Pucharu Króla. Mimo dosyć krótkiego występu Hiszpanie nie pominęli jego nazwiska w pomeczowych analizach.

"Marca" pisze o Lewandowskim. Ogłoszono ws. przyszłości Polaka w Barcelonie

Druga strona medalu jest taka, że w sierpniu Lewandowski skończy 38 lat, a jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Eksperci od dawna zastanawiają się, jaka przyszłość czeka Polaka w Barcelonie.

Ostatnio politykę klubu dotyczącą napastnika prześwietlili dziennikarze "Marki". Ich zdaniem Joan Laporta i Deco zdecydują się na wykup Marcusa Rashforda z Manchesteru United za 30 mln euro. Obecnie Anglik przebywa na wypożyczeniu w stolicy Katalonii. Jednocześnie Barcelona będzie chciała przedłużyć kontrakt z Ferranem Torresem (wygasa w 2027 roku), który wszedł na zdecydowanie wyższy poziom i jest wartością dodaną dla zespołu, potwierdzają to liczby.

    W końcu przyszedł czas na opinię dotyczącą Roberta Lewandowskiego. Polak znalazł się na głównym zdjęciu jednego z artykułów. Jego sytuację "Marca" postrzega jako "skomplikowaną". "Jego przyszłość jest niepewna. Klub nie chce podejmować decyzji przed końcem sezonu. Polski napastnik radzi sobie dobrze: strzela gole i akceptuje fakt, że nie jest już pewnym zawodnikiem w podstawowym składzie. Problem w tym, że w sierpniu skończy 38 lat" - czytamy.

    "Jego pensja jest bardzo wysoka i nawet gdyby został, zostałaby znacznie obniżona, co i tak stanowiłoby duży wydatek, zwłaszcza dla zawodnika, którego coraz częścią dręczą kontuzje. Nie możemy też zapominać, że inne kraje, takie jak Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone, są skłonne zapłacić za niego duże pieniądze" - dodano.

    Z tego powodu Hiszpanie napisali wprost:

    Szanse na jego pozostanie są więc minimalne
    oznajmiono.

    Niewykluczone, że Barcelona spróbuje ściągnąć nową "dziewiątkę". Marzeniem jest Julian Alvarez, ale na radarze pozostają m.in. Harry Kane, Dusan Vlahović czy Serhou Guirassy.

    Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
    Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
    Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
    Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
    Piłkarz w czarnej koszulce z herbem klubu FC Barcelona i czerwonym logo sponsora na tle niewyraźnej publiczności podczas meczu.
    Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLE / AFPAFP

