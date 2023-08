Kryzys Lewandowskiego? Xavi zabrał głos. Jest pewny tego, co ma się stać

Mecz z Villarrealem będzie dla Roberta Lewandowskiego trzecią szansą na zdobycie pierwszego gola w bieżącym sezonie LaLiga . W pierwszych dwóch kolejkach Polak nie zdołał trafić do siatki, więc media spekulują o strzeleckim kryzysie.

Jestem spokojny. Wszystko z nim w porządku i chce nie tylko przyczyniać się do zdobywania przez nas bramek, ale również daje nam inne rzeczy. Na razie nie jest tak skuteczny, ale zacznie strzelać bramki. Wygląda na szczęśliwego i zadowolonego.

Lewandowski nadal w kryzysie. Przełamie się z Villarrealem?

Kibice FC Barcelona martwią się ostatnimi występami Roberta Lewandowskiego, nie tylko dlatego, że polski napastnik nie strzelił bramki. Niepokojąca jest również liczba popełnianych przez niego błędów technicznych i nowy styl gry, polegający na cofaniu się do rozegrania akcji. To powoduje, że polski napastnik nie jest w stanie zdążyć do jej sfinalizowania, więc FC Barcelona stwarza sobie mniej klarownych sytuacji bramkowych.