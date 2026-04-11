Krytyka Lewandowskiego przed hitem. Flick nie miał wyboru. Zdecydował ws. Polaka

FC Barcelona w środku tygodnia musiała pogodzić się z bardzo bolesną porażką w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów. Atletico Madryt wygrało 2:0 na Camp Nou i bardzo szeroko otworzyło sobie drzwi do awansu. Rewanż w Madrycie wciąż zapowiada się jednak bardzo emocjonująco.

Sytuacja w tabeli La Liga sprawia, że zarówno piłkarze Atletico jak i Barcelony ze spokojem mogli podchodzić do 31. kolejki ligowej. Zespół z Madrytu już tak naprawdę nie walczy o nic, a "Blaugrana" w ostatnim czasie może cieszyć się z prezentów, które rozdaje w kwietniu Real Madryt.

Znamy skład Barcelony na mecz z Espanyolem

Dzięki temu "Duma Katalonii" do spotkania derbowego z Espanyolem podchodziła z dużym spokojem. Hansi Flick mógł dać szansę odpoczynku kilku bardzo ważnym zawodnikom, a także możliwość powrotu po kontuzjach kilku innym. W taki sposób utworzył się wyjściowy skład na derby Barcelony i zabrakło w nim polskich akcentów.

Skład Barcelony na mecz z Espanyolem: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerrard Martin, Alejandro Balde; Gavi, Pedri, Eric Garcia, Fermin; Ferran Torres i Lamine Yamal.

Skład Espanyolu na mecz z Barceloną: Dmitrović; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Urko, Edu Exposito; Dolan, Ngonge i Kike.

Przed pierwszym gwizdkiem tej rywalizacji Barcelona lideruje tabeli La Liga i to się nie zmieni. Kwestią tego jest, jak dużą przewagę będzie miała "Blaugrana" nad drugim Realem Madryt. W momencie rozpoczęcia spotkania jest to sześć oczek. Start meczu o godzinie 18:30. Relacja na żywo na Sport.Interia.pl.

Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona - Real Madryt

Hansi Flick zdecydował ws. wyjściowego składu FC Barcelony na mecz z Atletico. Już wiadomo, co z Robertem Lewandowskim PAUL PHELAN / MATTHIEU MIRVILLE AFP

FC Barcelona ograła zdecydowanie Real Madryt (m.in. dzięki Robertowi Lewandowskiemu), a teraz... powrócił temat ewentualnego rozbratu Carla Ancelottiego z "Królewskimi" OSCAR DEL POZO / AFP - BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń - Dziki Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport