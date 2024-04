W przypadku FC Barcelona te rozgrywki mają w obecnej kampanii szczególny wymiar. Nie dość, że podopieczni trenera Xaviego Hernandeza długo musieli czekać na powrót do fazy pucharowej, to jeszcze rozgrywki Champions League są dla nich w zasadzie jedyną szansą na uratowanie tego sezonu. Sytuacja Roberta Lewandowskiego i spółki w tabeli La Liga jest bowiem niezwykle trudna - na osiem kolejek przed końcem Polak wraz z kolegami tracą osiem punktów do Realu Madryt.

Reklama