"Król Lewandowski" zrównał się z legendami. W Hiszpanii są zachwyceni

Paweł Czechowski Robert Lewandowski

Robert Lewandowski po swoim kolejnym świetnym występie w Primera Division jest nieustannie bohaterem hiszpańskiej prasy - wydawany w Katalonii "Sport" postanowił nazwać go "królem", robiąc jednocześnie aluzję do legend brazylijskiej piłki. Nie ma w tym przypadku - "Lewy" bowiem jako pierwszy gracz od czasów Ronaldo Nazario i Romario w pierwszych 10 kolejkach La Ligi zdobył co najmniej 10 goli i... raczej nie ma wątpliwości, że na tym się skończy. To jednak nie wszystko - kapitan naszej kadry "wykręca" niebotyczne wręcz statystyki ze spotkania na spotkanie.

Zdjęcie Robert Lewandowski, jak to napisał kataloński "Sport", nie zna pojęcia "adaptacji". Polak od razu w wielkim stylu odnalazł się w szeregach FC Barcelona / JOSEP LAGO / AFP / AFP