Anna Lewandowska nie kryje, że obudziła w sobie nową pasję - do bachaty. Raz po raz publikuje w sieci nagrania z tańcem, a to spotyka się z różnym, nie zawsze pozytywnym, odbiorem. Nieraz z uszczypliwością komentowany jest fakt, że zmysłowe figury trenerka wykonuje z innym niż mąż mężczyzną u boku. Prowokuje to zresztą spekulacje na temat rzekomej zazdrości w małżeństwie. Co na to Robert? Rozwiewa wszelkie wątpliwości.