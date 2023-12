Od tygodni atmosfera wokół piłkarskiej reprezentacji Polski jest dość mocno napięta. "Biało-Czerwoni" nie wywalczyli bezpośredniego awansu na Euro 2024 , słabo radząc sobie w eliminacjach. W marcu zagrają jeszcze w barażach, które zdecydują o być albo nie być na mistrzostwach Europy w Niemczech. Szanse należy szacować raczej ostrożnie. Przed przystąpieniem do rywalizacji w eliminacjach dało się słyszeć głosy, że Robert Lewandowski i spółka trafili do grupy, w której są zdecydowanym faworytem, i że powinni wyjść z niej bez większych problemów. A tymczasem rzeczywistość napisała inny scenariusz.

Media: Cezary Kulesza skierował do Anny Lewandowskiej nietaktowny komentarzy. "Sytuacja była mocno konfrontacyjna"

"W środowisku krąży opowieść o tym, że relacje między prezesem a kapitanem popsuł fakt, że Kulesza, będąc w loży na meczu Barcelony, pozwolił sobie w wulgarny sposób skomentować słabą grę Roberta. Na dodatek komentarz skierowany był do Anny Lewandowskiej , która była w towarzystwie znajomych" - przekazał już we wrześniu dziennikarz "Polityki", Marcin Piątek.

Do dyskusji włączył się obecny w studiu Jacek Laskowski. Zasygnalizował, że to, co dzieje się obecnie wokół PZPN i kadry, nie jest sytuacją, do jakiej należałoby dążyć. Wręcz przeciwnie. "Jest coraz większy smrodek. To nigdy nie jest dobrze, gdy życie federacji piłkarskiej jest bardziej na celowniku niż gra i wyniki reprezentacji. Kadra nie powinna w takich warunkach funkcjonować" - ocenił.