"Kosztowny" gol Lewandowskiego! Barcelona musi słono zapłacić

"Kosztowny" gol Roberta Lewandowskiego

To wszystko składało się łącznie na 24 trafienia. Gola numer 25 strzelił na Old Trafford, w meczu z Manchesterem United. Lewandowski wykorzystał rzut karny, podyktowany w pierwszej połowie. Niestety, nie dał on drużynie wygranej - ostatecznie uległą 1:2, co było równoznaczne z pożegnaniem się z rozgrywkami. Co ciekawe, to właśnie to trafienie sprawiło, że "Duma Katalonii" będzie musiała sięgnąć do kieszeni.