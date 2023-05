"Sprowadzenie Roberta Lewandowskiego było ogromnym sukcesem FC Barcelona. Klub chciał gwiazdy w ataku. Piłkarza, którego przyjście wywołałoby ekscytację wśród fanów, a Lewandowski jest takim zawodnikiem. Po tylu latach spędzonych w Niemczech to był zdecydowanie odpowiedni ruch dla niego, a także jego rodziny. Potrzebował nowego wyzwania i nowych doświadczeń, a piłkarz takiego pokroju nie powinien spędzić całej kariery w Bundeslidze. Lewandowski przybył do Hiszpanii i przebojem podbił całą ligę. To dla mnie niezwykle imponujące, biorąc pod uwagę fakt, że ma już 34-lata, a wielu wątpiło w jego transfer i to, czy zdoła dostosować się do drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza - przyznał w rozmowie z Interią dziennikarz sportowy Pablo Woolls-Blanco.

Każdy spodziewał się, że Robert Lewandowski będzie zdobywał mnóstwo bramek, prawda? Istniały jednak obawy, że zakłóci płynną grę preferowaną przez Xaviego, ale świetnie zaadaptował się do drużyny i bardzo jej pomógł, robiąc różnicę w ostatniej tercji boiska. Najbardziej niedocenionym aspektem jest najprawdopodobniej pomoc, jaką oferuje na boisku innym, zwłaszcza młodym zawodnikom. Nie wszedł do drużyny jako gwiazda, która myśli, że jest lepsza od wszystkich. Jest mentorem dla takich piłkarzy jak Pedri, Gavi czy Alejandro Balde i ma ogromny wpływ na całą szatnię. Były okresy - zwłaszcza po mundialu - gdy nie uczestniczył tak aktywnie w grze i nie był śmiercionośnym Lewandowskim, jakiego znaliśmy z występów w Bayernie Monachium. Zawsze jednak był w stanie wyjść z dołku i pomóc drużynie, gdy ta najbardziej tego potrzebowała ~ dodał

Valladolid – FC Barcelona 3-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

FC Barcelona. Czy transfer Leo Messiego może zaszkodzić Robertowi Lewandowskiemu?

W ostatnim czasie Robert Lewandowski wywołał ogromne poruszenie w Hiszpanii, wypowiadając się na temat ewentualnego powrotu Leo Messiego do FC Barcelona. O Argentyńczyku wspomniał między innymi na łamach Interii. "Mam świadomość co oznacza Messi dla Barcelony. Kiedy myślisz Barcelona, to mówisz Messi, a gdy myślisz Messi, to mówisz Barca. Wiem też jaką wartość Leo wniósłby do naszej drużyny - nie tylko na boisku, ale i dla całego klubu" - stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

Nie wszyscy jednak są przekonani, że transfer Leo Messiego rzeczywiście będzie świetną wiadomością dla Roberta Lewandowskiego, bowiem może on doprowadzić do jego "degradacji" w ekipie prowadzonej przez trenera Xaviego Hernandeza . Takiego samego zdania jest nasz rozmówca.

- Każdy piłkarz chciałby grać z Leo Messim. To pewne. Nie jestem jednak przekonany, czy wstawienie Argentyńczyka do obecnego zespołu Barcelony z Lewandowskim w ataku będzie dobre dla kogokolwiek. Lewandowski w pewnych okresach tego sezonu odczuwał, że nie dostaje odpowiedniego serwisu, a najlepszy kreator na świecie, jakim jest Messi, teoretycznie mógłby rozwiązać ten problem. W rzeczywistości jednak Barcelona musiałaby grać z 35- i 36-latkiem, którzy mają problemy z pressingiem i wracaniem do defensywy. Z bardzo podobnym problemem mierzyła się Barcelona Ernesto Valverde z Messim i Luisem Suarezem w składzie - stwierdził Pablo Woolls-Blanco.

- Xavi musi uniknąć takiej sytuacji, która stanowiłaby wręcz powrót w czasie. W przypadku transferu Messiego, być może jeden z nich musiałby rozpoczynać spotkania na ławce i prawdopodobnie byłby to Lewandowski, a wątpię, by polski napastnik dobrze to przyjął. Argentyńczyk mógłby również skraść Lewandowskiemu światła reflektorów. W końcu dla wielu jest "bogiem futbolu", a Lewandowski straciłby status gwiazdy drużyny, stając się "jednym z pozostałych" - dodał.

Leo Messi i Robert Lewandowski - czy znajdą się razem w FC Barcelona? / LLUIS GENE / AFP - Matthieu Mirville / DPPI (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / AFP

Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC Barcelona / Xavier Bonilla / Spain DPPI / DPPI via AFP / AFP

Robert Lewandowski w meczu Espanyol - FC Barcelona / LLUIS GENE/ AFP / AFP