Koszmarny pech, a Lewandowski "okradziony" z gola. Niebywałe sceny w meczu FC Barcelona [WIDEO]

Robert Lewandowski... był bliski strzelania kolejnego gola w La Liga. Początkowo wydawało się, że to właśnie reprezentant Polski błysnął skutecznością w końcówce ligowego starcia z Rayo Vallecano. Powtórki wykazały jednak, że to nie nasz napastnik pokonał stojącego między słupkami Stole Dimitrievskiego. Zrobił to kolega z zespołu macedońskiego golkipera - Florian Lejeune.