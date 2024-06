To jakiś koszmar. Na ostatniej prostej przed Euro 2024 kontuzji w meczu z Turcją nabawił się kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. Jak poinformował Polski Związek Piłki Nożnej, u snajpera FC Barcelona zdiagnozowano naderwanie mięśnia dwugłowego uda, przez co na pewno zabraknie go w pierwszym meczu grupowym "Biało-Czerwonych" z Holandią. Przerwa może być jednak jeszcze dłuższa. Przyznaje to w rozmowie z Interią Rafał Kot, który opowiedział nam o specyfice tego typu urazów.