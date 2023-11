Koszmarny komunikat Barcelony, Lewandowski zareagował. Jasny przekaz Polaka

Gavi wybiegł w pierwszym składzie reprezentacji Hiszpanii na niedzielny mecz eliminacji do mistrzostw Europy z Gruzją. Piłkarze "La Roja" wygrali 3:1 , lecz więcej niż o wyniku mówiło się o groźnie wyglądającej kontuzji 19-letniego pomocnika , który opuścił plac gry w 26. minucie. Na murawie zastąpił go wówczas Oihan Sancet.

Od początku więc można było obawiać się najgorszego . Trzeba jednak było cierpliwie czekać na wyniki badań, jakim Gavi został poddany w ośrodku FC Barcelona . Niestety, potwierdziły one, że nastolatek nie tylko kompletnie zerwał więzadła, lecz także uszkodził łękotkę , co jest jednoznaczne w wielomiesięczną przerwą dla utalentowanego pomocnika.

FC Barcelona. Robert Lewandowski przekazał wsparcie dla kontuzjowanego Gaviego

Za bardzo nie ma czego komentować, to był totalny przypadek. Jeśli chodzi o nasze relacje, to wielokrotnie, nawet w tym meczu, rozmawiałem z nim, pomagałem, udzielałem wskazówek. To, że na boisku czasami się coś powie, krzyknie, żeby ktoś lepiej usłyszał, to jest normalna rzecz. Nie ma żadnego podtekstu, drugiego dna. Takie sprawy dotyczą nie tylko mnie, ale też innych zawodników, w innych klubach. Hiszpańska prasa żyje takimi sprawami, często sytuacjami wyolbrzymianymi lub po prostu zinterpretowanymi po swojemu. Nie mam zamiaru tłumaczyć się z takich rzeczy, bo są błahe