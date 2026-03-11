Koszmarny błąd: 550 km. Komunikat dzień po meczu Barcy. Fatalny skutek

We wtorkowy wieczór FC Barcelona rozpoczęła bezpośrednią walkę o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, mierząc się na wyjeździe z Newcastle United. Mecz zakończył się remisem 1:1, co sprawia, że tym większe będą emocje podczas rewanżu na Camp Nou.

Dzień po spotkaniu sieć obiegła historia jednego z fanów "Dumy Katalonii", który choć był obecny na St James Park, nie mógł obejrzeć meczu swojej drużyny. Pomylił się bowiem o ponad 550 km i zamiast na stadion Newcastle United trafił na położony na południu Wielkiej Brytanii bliźniaczo nazwany obiekt wspomnianego już klubu Exeter City FC.

Fatalny błąd kibica FC Barcelona. Trafił na niewłaściwy stadion

Całą historię opisała w środę w komunikacie w mediach społecznościowych ekipa występująca na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii.

- To była opowieść o dwóch miastach i dwóch zupełnie różnych boiskach piłkarskich dla kibica Barcelony, który wczoraj wieczorem przybył na niewłaściwy stadion St James Park. Hiszpański fan, który odbył podróż z Londynu do Devon, pojawił się wczoraj wieczorem przy bramkach trybuny Adama Stansfielda w Exeter City, spodziewając się, że jego drużyna zmierzy się z Newcastle United. Dopiero gdy pokazał bilet obsłudze, zdał sobie sprawę ze swojego błędu. Ale udało mu się obejrzeć mecz. Pracownicy Exeter City załatwili mu bilet na mecz z Lincoln, rozgrywany w blasku świateł prawdziwego St James Park - czytamy w oświadczeniu Exeter City FC.

Jak dodaje odpowiedzialny za obsługę kibiców pracownik klubu Adam Spencer, wspomniany kibic nie mówił najlepiej po angielsku i prawdopodobnie po prostu wpisał w nawigację nazwę "St James Park", a następnie nie myśląc zbyt wiele, po prostu podążał za wyznaczoną trasą. - Był strasznie załamany i trochę zawstydzony. Więc załatwiliśmy mu bilet - stwierdził.

Rozwiń

Robert Lewandowski Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire/Shu East News

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP

Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Athletic Bilbao - FC Barcelona. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports