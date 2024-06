Koszmarne wieści ws. Lewandowskiego. Czarny scenariusz może się sprawdzić. "Trzy tygodnie przerwy"

Fatalne wieści ws. Lewandowskiego. "Trzy tygodnie przerwy"

Cytowany w "Prawdzie Futbolu" były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel stwierdził, że jeśli ten mięsień jest faktycznie naderwany, to Robert Lewandowski nie będzie do dyspozycji Michała Probierza przez trzy tygodnie. A to by oznaczało, że nie zagra w fazie grupowej mistrzostw Europy. Byłby to najczarniejszy scenariusz, bo nie ma co ukrywać, że bez swojego kapitana nasz zespół traci bardzo wiele na swojej jakości. Engel zaznacza jednak, że jeśli ten mięsień jest tylko naciągnięty, to zupełnie inna sprawa i faktycznie może wrócić za tydzień, do dziesięciu dni.