Koszmarne wieści dla FC Barcelona. Hiszpanie idą na wojnę z klubem Lewandowskiego

Duńczyk się wyleczył, w związku z tym pojawiły się problemy, bo licencja na grę sprowadzonego latem za nieco ponad 50 milionów euro Olmo wygasła i trzeba było szukać rozwiązań, które ponownie pozwolą "Dumie Katalonii" na zarejestrowanie Olmo do gry w La Liga .

FC Barcelona może mieć problem. La Liga złożyła wniosek

Według informacji "Mundo Deportivo" to nie koniec tej sprawy i może jeszcze dojść do zmiany. Władze La Liga bowiem zwróciły się bowiem do Wyższej Rady ds. Sportu o odwołanie środka zapobiegawczego, który zastosowano w tym przypadku. Wniosek został złożony 29 stycznia.