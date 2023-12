Koszmarne sceny, Robert Lewandowski przekazał wiadomość. Jednoznaczna reakcja

La Liga: David Alaba zerwał więzadło. Robert Lewandowski wspiera kolegę z czasów gry w Bayernie

Niestety, na tym skończyły się dobre informacje dla ekipy trenera Carlo Ancelottiego . Podczas pierwszej połowy doszło bowiem do koszmarnie wyglądającej sceny. W jednej z akcji podczas biegu kolano Davida Alaby wygięło się bowiem w nienaturalny sposób. Austriacki defensor upadł na murawę i zwijał się z bólu. Od razu było jasne, że możliwy jest najczarniejszy scenariusz... który został później potwierdzony przez oficjalny komunikat Realu Madryt - 31-latek zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie.

As Sportu

As Sportu / INTERIA.PL / interia

Oznacza to, że Davida Alaby nie zobaczymy już w tym sezonie na boisku. To trzeci piłkarz Realu Madryt z bloku obronnego, który w tym sezonie nabawił się tej kontuzji, będącej zmorą piłkarzy. Rehabilitację po zerwaniu więzadła przechodzą już belgijski bramkarz Thibaut Courtois oraz stoper - Brazylijczyk Eder Militao.

To niezwykle trudny moment dla Davida Alaby . Wyrazy wsparcia dla obrońcy Realu Madryt postanowił przekazać gwiazdor największego rywala "Królewskich" - Robert Lewandowski , reprezentujący barwy FC Barcelona .

~ napisał Robert Lewandowski w mediach społecznościowych, zwracając się do Austriaka

Robert Lewandowski i David Alaba to starzy znajomi z szatni Bayernu Monachium. Obaj wspólnie sięgali po wiele trofeum, podbijając nie tylko niemieckie boiska. Do historii "Die Roten" przeszli także między innymi dzięki wygranej w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/20. Teraz obaj rywalizują na hiszpańskich boiskach, choć na kolejne starcie z Austriakiem kapitan reprezentacji Polski będzie musiał poczekać do następnego sezonu.