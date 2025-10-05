Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmarne pudło Lewandowskiego. Podszedł do rzutu karnego, nagle jęk zawodu

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Po fatalnej pierwszej połowie FC Barcelona w drugiej części gry próbowała doprowadzić do remisu. Przed szansą stanął Robert Lewandowski, który w 75. minucie podszedł do rzutu karnego. Niestety tym razem kapitan reprezentacji Polski spisał się fatalnie. Drużyna Polaków przegrała aż 1:4.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiUrbanandsportAFP

FC Barcelona karygodnie weszła w niedzielne, wyjazdowe spotkanie z Sevillą w ósmej kolejce La Liga. Pierwszą połowę uratował Marcus Rashford, który trafił na 2:1. Po przerwie do wyrównania mógł doprowadzić Robert Lewandowski. Mógł, ponieważ 37-latek zmarnował rzut karny. Jego uderzenie poszybowało obok słupka.

Przyjezdni otrzymali "jedenastkę" po faulu Januzaja na Alejandro Balde - obaj zawodnicy w drugiej połowie pojawili się na murawie. Belg sfaulował defensora katalońskiego klubu, co oznaczało, że Barcelona na dobre mogła wrócić do meczu. Niestety Lewandowski tym razem nie trafił do siatki. To jego trzeci zmarnowany rzut karny w rozgrywkach La Liga.

Zobacz również:

Tomasz Hajto
Sportowe życie

Tomasz Hajto w centrum zamieszania, nie krył irytacji. Nagranie hitem internetu

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Bramkarz w zielonym stroju podczas meczu piłki nożnej, w trakcie rozgrywania piłki podczas meczu, w tle widoczni kibice na trybunach.
Wojciech SzczęsnyPSNEWZ/SIPAEast News
Piłkarz w sportowej bluzie bije brawo, jego dłonie uniesione są na wysokości głowy, tło rozmyte, skupienie na mimice twarzy sportowca.
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy w sportowej bluzie na ciemnym, rozmytym tle
Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja