Koszmarne błędy, a potem show Lewandowskiego. Polak bohaterem Barcelony, niebywały wyczyn

FC Barcelona - Valencia. Koszmarne błędy bramkarzy na Stadionie Olimpijskim

Było to miłe preludium przed istnym trzęsieniem ziemi, jakie czekało na FC Barcelona. Wszystko rozpoczął swoim koszmarnym błędem Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz w 27. minucie chciał błysnąć swoją techniką. Wyszedł do prostopadłego podania posłanego w stronę Hugo Duro i postanowił podciąć piłkę, próbując przerzucić ją nad rywalem. Przelobował jednak w zasadzie... samego siebie , a snajper Valencii minął go i mając przed sobą pustą bramkę, nie pomylił się.

Kilkanaście minut później Ronald Araujo nie przemyślał odpowiednio zagrania wślizgiem we własnym polu karnym i sfaulował Petera Gonzalza. Sędzia odgwizdał rzut karny , do którego podszedł Pepelu, zapewniając "Nietoperzom" prowadzenie .

Goście dotrwali na nim do przerwy, ale nie bez problemów. W doliczonym czasie gry wpadkę zanotował także golkiper Valencii - Giorgi Mamardashvili. Gruzin fatalnie przyjął piłkę zagraną przez kolegę z zespołu, dzięki czemu dopadł do niej Lamine Yamal. Później bramkarz ratował się, ale zrobił to... poprzez zagranie ręką, już przed własnym polem karnym. I choć gra była kontynuowana, sędzia wrócił do sytuacji i po analizie VAR musiał wyrzucić 23-latka z placu gry. Między słupki - kosztem Andre Almeidy - wszedł Jaume Domenech.