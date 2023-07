Na szczęście sytuacja w szatni została opanowana i w czwartek wczesnym rankiem czasu polskiego mistrzowie Hiszpanii mogli sprawdzić swoje siły w starciu z "Kanonierami". I tym razem nie obyło się jednak bez niespodzianek, bowiem rozpoczęcie spotkania zostało znacznie opóźnione, o czym informowały obie ekipy . Nie wiadomo jednak, co spowodowało taki stan rzeczy. W medialnych spekulacjach mówi się o zbyt późnym przybyciu na stadion drużyny Arsenalu lub fatalnym stanie murawy , jaki organizatorzy chcieli naprędce naprawić.

Arsenal - FC Barcelona. Robert Lewandowski strzelcem pierwszego gola

Gdy już mecz się rozpoczął, Robert Lewandowski zdołał błyskawicznie popisać się skutecznością i pokazać, że także w tym sezonie kibice FC Barcelona mogą liczyć na jego gole. Wszystko rozpoczęło się od starty Martina Odegaarda na połowie "Dumy Katalonii". Piłkę norweskiemu pomocnikowi odebrał Ez Abde, który natychmiast pognał do przodu, nie zatrzymując się aż do wysokości pola karnego.

Tuż po bramce Polaka doszło jednak do koszmarnej wpadki na wizji. Kuriozalny błąd popełnili amerykańscy realizatorzy - ogłaszając strzelca bramki na wyświetlonej na ekranie belce wskazali na Pedriego, w tym samym czasie pokazując kolejnego piłkarza FC Barcelona - Raphinhę

Robert Lewandowski nie jest jednym z kapitanów FC Barcelona. Szczere wyznanie Polaka