Napięcia wokół Roberta Lewandowskiego zdają się być spore, a sytuacja wcale za specjalnie się nie poprawia. Piłkarz reprezentacji Polski mierzy się z krytyką, i to z różnych powodów. Zaczęło się od zarzutów po meczu z Mołdawią, a poszło znacznie dalej. Zdaje się, że "Lewy" jest całkiem bezradny wobec niepochlebnych komentarzy i jedynie, co może zrobić, to po prostu przeczekać burzę i po raz kolejny udowodnić swoją wartość na boisku