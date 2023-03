Trudno oprzeć się wrażeniu graniczącemu z pewnością, że Robert Lewandowski w swojej optymalnej formie zakończyłby niedzielny mecz FC Barcelona z Athletikiem Bilbao przynajmniej z jednym trafieniem, o ile nie z dubletem . Trudno bowiem racjonalnie wytłumaczyć to, do czego doszło w 17. minucie, gdy Frenkie de Jong uruchomił Polaka kapitalnym prostopadłym podaniem.

"Lewy" przyzwyczaił, że w takich sytuacjach zmienia się w maszynę do strzelania goli - wbiega w pole karne i z zimną krwią przystępuje do egzekucji. Tym razem popełnił jednak drobny techniczny błąd, zbyt daleko wypuszczając sobie piłkę. W ten sposób rzucił koło ratunkowe bramkarzowi gospodarzy. Julen Agirrezabala pierwszy dopadł do piłki, która padła ostatecznie jego łupem. Także jeden strzał głową Roberta Lewandowskiego mógł zakończyć się bramką. Za tamtą sytuację trudno go może ganić, lecz nasz napastnik nie był atakowany i przyzwyczaił nas, że w takich sytuacjach zwykł chociaż trafiać w światło bramki.