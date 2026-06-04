Koszmar Lewandowskiego. Rzucił mocną teorią. To dlatego Urban go nie zmienił

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Robert Lewandowski jak najszybciej będzie chciał zapomnieć o dwóch ostatnich meczach towarzyskich reprezentacji Polski. Gwiazdor miał chrapkę na zdobycie choćby jednego gola, ale niestety nie wpisał się na listę strzelców. Pomóc szczęściu postanowił nawet Jan Urban, który w środowy wieczór pozwolił doświadczonemu napastnikowi na rozegranie całego spotkania przeciwko Nigerii. Po ostatnim gwizdku decyzję selekcjonera skomentował Marcin Żewłakow.

Robert Lewandowski w biało-czerwonym stroju z numerem 9 i opaską kapitana, trzyma ręce na głowie podczas meczu.
Robert LewandowskiGrzegorz Wajda / REPORTEREast News

Za kapitanem "Biało-Czerwonych" jedno z najtrudniejszych zgrupowań kadry w karierze. Snajper miał sporo aktywności pozasportowych, do tego zapewne z kolegami mocno przeżył fakt, że drużyna narodowa po raz pierwszy spotkała się po śmierci Jacka Magiery. Uhonorowanie wybitnego trenera we Wrocławiu nie wyszło, ponieważ podopieczni Jana Urbana przegrali z Ukraińcami 0:2. Remisem zakończyło się natomiast wczorajsze stracie z Nigerią.

Pomimo, iż kibice byli świadkami aż czterech trafień, na listę strzelców ponownie nie wpisał się Robert Lewandowski. Warszawianin chciał trafić do bramki rywali tak bardzo, że nawet nie sygnalizował selekcjonerowi chęci zejścia z boiska. A opiekun kadry postanowił dać mu szansę. Ogromne starania gwiazdora nic jednak nie dały. Decyzja Jana Urbana o tak długim pozostawieniu 37-latka na placu gry wywołała dyskusje wśród kibiców oraz ekspertów.

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Marcin Żewłakow broni decyzji Jana Urbana. Lewandowski na to zasłużył

Nad tematem pochylono się na przykład w Kanale Sportowym. "Pomyślałem, że Jan Urban koniecnie chciał trzymać go, żeby Robert sprawił sobie ten prezent. Strzelił bramkę, podbił statystyki..." - zaczął wątek Michał Pol. Błyskawicznie odpowiedział mu Marcin Żewłakow. "Ja trochę rozumiem. Jeśli wobec kogoś zrobić taki ukłon, to właśnie wobec Roberta Lewandowskiego. Ponad 160 meczów targał reprezentację na plecach i czasami zawodnikowi, zwłaszcza napastnikowi, taką decyzją jesteś w stanie pomóc" - przyznał.

Nie był to koniec wywodu kilkudziesięciokrotnego reprezentanta kraju. "Jeśli komuś w kadrze należą się takie rzeczy, to należą się Robertowi Lewandowskiemu. Chociaż ja też uważam, że to był jeden ze słabszych jego występów. Sytuację, którą miał w drugiej połowie to w 9 na 10 przypadkach strzela. A dzisiaj niestety..." - podsumował wątek świetny w przeszłości napastnik. Co teraz natomiast z odchodzącym z Barcelony gwiazdorem? Musi znaleźć nowy klub oraz postanowić w sprawie dalszej gry w narodowych barwach.

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